Osbournovi adoptovali kamaráda svých dětí

Robert podle Sharon nyní přebývá v jejich domě v Los Angeles, protože nemá žádnou rodinu.



"Chceme ho tady zajistit a potom pro něj chceme v klidu vybrat nejlepší školu," svěřila se listu New York Post. "Robert bude součástí pořadu jako 'baby Osbourne' - i když je mu už osmnáct."



Devětačtyřicetiletá Sharon měla k Robertově matce velmi blízko a v posledních týdnech jejího života jí platila léčbu. S Regan se seznámila přes Roberta, který se s jejími dcerami, sedmnáctiletou Kelly a o rok starší Aimee, přátelí již šest let.



V současné době Sharon sama podstupuje chemoterapii a dle svých slov se cítí dobře: "V tu ránu bych mohla někomu naklepat ciferník!"



Druhá řada Osbournových, která zachytí i léčbu rakoviny Sharon, by se ve Spojených státech měla vysílat již na podzim. První řada se stala jedním z nejsledovanějších seriálů v historii MTV a jednotlivé díly sledovalo na 10 miliónů diváků.

Osbourneovi - zleva: Kelly, Ozzy, Sharon a Jack.