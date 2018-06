Osbournová přiznala, že trpí bulimií

Dvaapadesátiletá Sharon se netajila ani tím, že potřebuje k překonání nemoci, vyznačující se chorobně stupňovanou chutí k jídlu, odbornou pomoc. S bulimií, takzvaným vlčím hladem, prý bojuje po celou dobu své dospělosti.

"Sedíme u jídla, já se zvednu a jdu pryč a oni na to: 'No a už je to tady zase.' Z celého srdce to nenávidí."

Sharon si prý také dala zmenšit žaludek ve snaze skoncovat s obžerstvím. "Snažila jsem se přestat s tím. Myslela jsem si, že když si dám upravit žaludek, půjde to. Ale nefunguje to. Jenom se nemohu cpát tolik. Ale s přejídáním jsem nepřestala," sype si popel na hlavu. "Pak mi nutně musí být zle. Dokonce se ani nemusím nutit ke zvracení. Jde to samo."

Podle Sharon se jí snaží její děti Aimee, Kelly a Jack pomoci.

Přinejmenším Kelly a Jack mají s těžko zvladatelnými chorobnými stavy zkušenosti. Dcera na jaře prodělala léčbu závislosti na alkoholu a drogách. Odvykací kúře se podrobil i její bratr.