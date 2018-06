Osbournová přirovnala Susan Boyle k chlupaté zadnici

Manželka zpěváka Ozzyho Osbourna se pořádně obula do vzhledu hvězdy britské talentové soutěže Susan Boylové. V americké rozhlasové stanici Sirius XM řekla, že je to "chlupatá pr**l". A nebyla to jediná urážka.