Osbournová obarvila pejska narůžovo

"Normálně se pro psí srst používá barvivo rostlinného původu," řekla londýnskému deníku Mirror majitelka jednoho psího salonu.

Také odborníci na život zvířat a veterináři byli rozhořčeni. Podle jejich názoru mají buldoci problémy s dýcháním i za normálního stavu a nevhodná barva na srst může mít na zdraví několikaměsíčního zvířete negativní dopad.

"Mé Piglet se zatím vede velmi dobře," odpověděla Osbournová na své internetové stránce. Poukázala na to, že šlo o barvu, která se používá v potravinářském průmyslu do pečiva, takže nemůže jít o nic škodlivého. "Piglet je šťastná a cítí se sebejistá," dodává dvacetiletá Kelly.

Piglet má ostatně vystupovat v novém videoklipu této zpěvačky. Na albu Sleeping in the Nothing se Kelly loučí s rockem a představuje hudbu ve stylu 80. let.