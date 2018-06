Osamocené cestovatelky si mohou v Curychu odpočinout i v negližé

K dispozici je tu sauna, solárium či masáže, personál výhradně ženský. V Lady's First nikdo nemůže být se zvednutým obočím přistižen, že si třeba dává u baru sklenku sám, ačkoli je žena. Zakladatelka zařízení Yaela Schneiderová tvrdí, že navzdory emancipaci společnost pořád spoutává množství předsudků.

"Když je u hotelového baru sám muž, je to normální; je-li to žena, každý se pozastaví nad tím, co tam asi dělá," říká Schneiderová. Hotel o 28 pokojích, který je po měsíci provozu zaplněn ze 40 procent, ale nezačala provozovat jako zavilá feministka, nýbrž kvůli vlastním cestovním zkušenostem.