VIDEO: Ornella vystavila bříško na večírku, Decastelo na protest odešla

"Přišla jsem se svým otcem, který mě ochraňuje po celou dobu. A hlavně si myslím, že není důvod se skrývat doma a být v koutku s depresí, tak proč nevyrazit ven mezi přátele," řekla iDNES.cz očividně dobře naladěná Ornella Štiková, jíž přihrálo slávu údajné těhotenství s Josefem Koktou.

Ve víru večírkové zábavy, kde se kouřila jedna cigareta za druhou, se objevila po několika týdnech a rostoucí bříško vystavila v upnutých bílých šatech tak, aby vše bylo perfektně vidět. Na kameru iDNES.cz pak zopakovala, že případný potrat nepřichází v úvahu. Názor nezměnila ani poté, co ji Kokta upozornil, že v době styku užíval léky, které by plodu mohly ublížit.

"Byla jsem hned rozhodnutá, že si to dítě nechám. Myslím, že jsem udělala dobře a už se s tím nedá nic dělat. Byla jsem u lékaře před dvěma týdny a chystám se tam v úterý pro těhotenskou průkazku," doplnila Štiková.

"Mělo by to být všechno v pořádku, byla to spíš taková taktika pana Kokty a paní Partyšové. Už nevěděli, co udělat, aby zabránili těhotenství dcery. Vzhledem k tomu, že jsme v rodině měli problémy s otěhotněním, tak jsme o interrupci neuvažovali," dodal pak Michal Štika, otec devatenáctileté "celebrity".

Eva Decastelo na protest večírek, na němž byla i Ornella Štiková, raději opustila.

Oba přilákal do společnosti křest videoklipu Zdeňka Style Hrubého, který díky natáčení své vůbec první balady Nechci se ptát zapojil do procesu i manželku Leoše Mareše Moniku. O produkci se pak postarala moderátorka Eva Decastelo, která se na večírku zdržela doslova vteřinu. Jen co viděla Štikovou, z baru raději odešla. Zřejmě na protest.

"Celý den jsem moderovala mimo Prahu a Zdeňkovi jsem slíbila, že ho přijdu pozdravit. Co se týče té slečny, nerada bych se k ní jakkoliv vyjadřovala," uvedla pro iDNES.cz Decastelo.

Ovšem i Michal Štika je ze "známosti" své dcery poněkud zoufalý. "Jsem z toho jednak rozčarovaný a jednak smutný. Dceři jsem xkrát rozmlouval, že Josef Kokta pro ni není vhodný partner, a jak to bohužel dopadlo, všichni víme. To, jak se k tomu staví pan Kokta, je strašná srabárna. Je to slušný a seriózní člověk, ale zklamal mě na celé čáře. Ale to nevadí. My se o dceru postaráme," ujišťoval Štika.

"Když je ovšem někdo zamilovaný, nic mu nevysvětlíte. Pan Kokta jí takzvaně vymyl mozek a ona ho bohužel miluje. To je ten největší problém," uzavřel otec Ornelly.