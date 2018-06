Ornella Štiková poprvé na veřejnosti i se synem. Je to celý otec Kokta

„Pořád tvrdím, že po mně má tvar očí, ale to je opravdu všechno. U Quentina je otec fakt jistý,“ říká bývalá modelka Ornella Štiková, která nevylučuje, že se její rodina ještě rozroste. „Určitě nechci, aby byl Quentin jedináček.“

Štiková vyvezla syna do společnosti vůbec poprvé. Mediální pozornost mu nevadila.



„Je to opravdu poprvé, co jsme takto mezi lidmi z médií, a myslím, že se mu to líbí. Quentin je tady jako ryba ve vodě. Už jako malý, když viděl foťák, tak se hned smál. Teď už je teda trošku vážnější, začíná z něj být Pepa. Stačilo mu koupit jeho oblíbený drink a je v totálně pohodě. Akorát nedejbože, abych mu ho vzala z ruky. Až bude plnej, dá mi ho sám, já ho tak miluju,“ rozplývala se.

Ornella Štiková a Josef Kokta k sobě našli cestu po dramatických okolnostech, kdy nebylo jasné, jestli je očekávané dítě bývalé modelky opravdu jeho. To vše ještě v době, kdy žil s Gábinou Partyšovou, s níž má syna Kristiana. Po rozvodu už Koktovi nestálo nic v cestě za novou životní etapou.

Ornella Štiková ukázala syna, reportáž z letošního května: