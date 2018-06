VIDEO: Ornella si Quentina odvezla limuzínou. Je to můj princ, říká

Ornellu si přijel do porodnice vyzvednout její otec. Když zaplatil za pobyt v nemocnici 14 tisíc korun, mohla maminka s malým Quentinem odejít. Před budovou na ně čekala limuzína, kterou neposlal otec chlapečka podnikatel Josef Kokta, ale rodinná známá.

"Ale kdyby to neudělala ona, rozhodně by to Pepa zařídil. Také měl takový nápad," prozradila blondýnka.

Ornella Štiková a její syn Quentin

Quentin, kterého má Ornella s manželem moderátorky Gábiny Partyšové, se narodil minulý týden.

"Po porodu se cítím unaveně, ale zároveň jsem hrozně šťastná, protože je to zdravé, krásné miminko. Je strašně hodný. Hodně papá a vůbec nebrečí. Jenom si tak hraje s ručičkama, prostě zlatý dítě to je," řekla Ornella, která chce s křtem syna počkat, až bude trošku větší.

Přestože Josef Kokta ještě před narozením dítěte prohlašoval, že bude chtít testy otcovství, nyní je všechno jinak. Narození syna oznámil na svém facebookovém profilu právě on (více zde).

"Myslím, že všechno vysvětluje to, že se Quentin jmenuje Kokta, takže dál bych k tomu už nic neříkala," dodala Ornella.