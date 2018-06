VIDEO: Ornella chce milionáře, zatím jí všechno platí rodiče

"Kdyby to záleželo, že bych byla závislá na Pepovi, tak bych asi umřela," prohlásila těhotná blondýna v pořadu televize Óčko Limuzína.

Štiková si patrně podnikatele Josefa Koktu, který je ženatý s moderátorkou Gábinou Partyšovou, ale dítě čeká právě s Ornellou, vybrala úmyslně. Otec jí totiž poradil, že její přítel by měl být bohatý.

"Táta říkal, že když už s někým plánovat budoucnost, ať je ten člověk alespoň zajištěný," prozradila Ornella, jejíž jméno je nejhledanějším na českém Googlu.

Že nastávající maminka není z levného kraje dokazuje také fakt, že má jasnou představu o tom, kolik peněz by její milenec měl mít na kontě.

"Kdyby tam byly nějaký miliony, bylo by to fajn. Tři miliony by byly hned pryč," dodala blondýnka.

Celý rozhovor s Ornellou i reakci jednoho z jejích údajných milenců uvidíte v pondělí večer na televizi Óčko a exkluzivně se na něj v předpremiéře můžete podívat na webu televize.