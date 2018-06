VIDEO: Ráda bych se vdávala, přiznala Ornella Štiková

"Hned bych se ráda vdávala, když to takhle vidím," řekla Štiková, kterou na svatbu doprovodila i její matka. Ta se ostatně poslední dobou snaží do bulváru dostat stejně vehementně jako sama Ornella.

Ačkoli Štiková nedávno porodila syna Quentina, už zase čile navštěvuje společenské akce. Během svatby Pavla Novotného hlídala Quentina jeho prababička s tetou (více o svatbě čtěte zde).

Sama si prý mateřství užívá. Tedy když zrovna Quentin v noci nepláče. "Já to zvládám dobře, všechno jde fajn. Sice někdy v noci brečí, ale to je normální," řekla.

Ornella Štiková a její syn Quentin

Daří se jí shazovat i poporodní kila. Už jich prý zhubla třináct. "Ale ještě v tom budu pokračovat asi nějakým cvičením," uvedla Štiková, která by se jednou chtěla stát herečkou. Nejdřív by ale ráda dostala do chomoutu Quentinova otce Josefa Koktu.