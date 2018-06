VIDEO: Ornella to s divadlem myslí vážně. Zahraje si milenku

Štikovou si do své hry vybrali samotní tvůrci a oslovili ji na Facebooku. Svěřili jí roli Múzy a zároveň milenky režiséra, který vybírá hlavní hvězdy do muzikálu Ošálené holky/i.

"Jsem z toho hrozně nadšená a doufám, že se to povede," řekla na kameru iDNES.cz blondýnka.

Ornella má s rolí milenky zkušenosti z reálného života. Podnikateli a manželovi Gábiny Partyšové Josefovi Koktovi porodila syna Quentina.

"Já ale už milenkou nejsem. Jsem partnerka," pochlubila se Štiková.

Doteď o herectví jen mluvila, první role ji ale přesvědčila, že ji to doopravdy baví. Moc nezkoušela, spíš odkoukávala z filmů.

"Kolegové říkají, že mi to jde. Na to, že jsem úplný nováček v této branži. No a pomáhají mi," míní Štiková, která ale přijímačky na DAMU odložila.

Podívejte se, jaká je Ornella herečka

Tento rok je pro ni prý moc náročný. Navíc se pohádala s matkou, která tak na sobotní premiéru nedorazí.

"Já už jsem tak otupělá, že prostě nevím. Už nemám sílu nic řešit," popsala jejich nynější vztah.

Divadelní hra Ošálené holky/i od Kateřiny Dudové a Šimona Holého bude mít premiéru v sobotu ve 20:30 v centru MeetFactory v rámci prvního festivalu české elektronické hudby Elekce.