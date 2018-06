Ornella do VyVolených nechce, její matka by to prý pro peníze udělala

"Do toho nikdy nejdu. Jsem zamilovaná, mám malé mimino, takže ne," řekla na kameru iDNES.cz blondýnka.

Televize Prima zatím podrobnosti o nové řadě Vyvolených tají. Potvrdila jen, že moderátorkami budou Tereza Pergnerová a Agáta Prachařová (více zde).

Na Barrandově se však už staví vila a jsou vypsané castingy na soutěžící. Podle některých informací by se ve vile měli objevit i VIP obyvatelé. Přestože Ornella by do pořadu nechtěla, její matka Monika by to prý brala.

"Kdyby jí nabídli nějaké solidní prachy, tak by asi šla. Ale myslím si, že by to pro ostatní nebylo moc příjemné. Pro diváky by to bylo až moc zajímavé, ale pro ty, co by s ní byli ve vile, by to bylo šokující," prohlásila mladá Štiková s tím, že statisíce by pro její matku byly v pohodě.

Ornella ovšem už delší čas s matkou nemluví a potvrdila, že jsou stále ve při. "Ohledně mámy, já jsem prostě zklamaná, nebavím se s ní. Není s ní řeč. Nevyřešily jsme to, protože nemůže pochopit, co já se jí snažím sdělit. Myslím si, že ona si plní nějaké své sny z mládí, že chce být hrozná hvězda," dodala.

Tereza Pergnerová a Agáta Prachařová David "Shrek" Šín

Do vily se však chce dostat David "Shrek" Šín, který před sedmi lety jednu reality show vyhrál a získal deset milionů korun. "Výhru jsem si tehdy užil, ale hodně jsem napůjčoval. Koupil jsem si motorku, jezdil jsem a užíval jsem si svého vítězství. Dneska už jsem chytřejší a můžu říct, že už bych věděl, jak s penězi naložit. Dal bych je do polštáře a spal bych na nich," prohlásil svalovec, který se do VyVolených hlásí právě kvůli penězům.

"Vždycky hrají hlavní roli. Chci ale taky zkusit něco jiného, chci zábavu, nemám co ztratit! Nemám rodinu, ani práci," vysvětlil na ostravském castingu.