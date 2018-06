Ornella Štiková: Díky dítěti a staršímu partnerovi jsem usedlejší

„Určitě ano. Zestárla jsem, nebo se stala trochu usedlejší a konzervativnější nejen kvůli tomu, že jsem se stala mámou a vnímám všechno to nebezpečí kolem, ale i tím, že mám staršího a klidného partnera.Vždycky mě přitahovali spíš starší muži. S vrstevníky jsem si nikdy moc neměla co říct. Nevím proč,“ řekla Štiková.

„Můj partner je muž, kterému můžu říct úplně všechno, propovídali jsme vždycky hodiny a hodiny, ví si se vším rady, dokáže mi pomoct, uklidnit mě, v tom je jeho kouzlo,“ prohlásila s tím, že roli matky si už užívá.

„Nejdřív jsem si to až tak moc neuvědomovala, miminko mi dávalo docela zabrat, asi jako každé mámě. Krmila jsem ho, v noci k němu vstávala, moc se nevyspala. Teprve až po třech měsících, kdy Quentin začal spát celou noc, se mi ulevilo a já jsem si měla konečně čas uvědomit, jaký zázrak je, když se vám narodí dítě,“ prozradila.



Blondýnka by si ráda pořídila další dítě. Nechce totiž, aby její syn Quentin, byl jedináček. Má přitom nevlastního bratra Kristiána, kterého má její partner s bývalou manželkou Gábinou Partyšovou.



.„Určitě chci dalšího potomka. Nechávám to plynout, ale musím přiznat, že bych nerada měla druhé dítě už teď, raději bych ještě chvíli počkala. My se sestrou jsme od sebe o tři a půl roku, což se mi zdá jako ideální rozdíl,“ míní Štiková.

Ornella má plánu seznámit Quentina s jeho starším bratrem Kristiánem. „Kromě Kristiána se Quentin zná se všemi staršími sourozenci a vycházejí spolu dobře. Chtěla bych, aby spolu komunikovali,“ prohlásila.

Stejně jako s dalším dítětem chce počkat i se studiem na vysoké škole. „Mým snem je studovat DAMU. Nebo nějakou humanitní vysokou školu. Vždycky jsem se učila dobře a vystudovala jsem poměrně náročné gymnázium, takže studijní předpoklady určitě mám,“ prohlásila.



Ornella Štiková v TGM: Talkshow Geni a Míši

Pro blondýnku byl nejprve šok, když se její život a vztah s tenkrát ženatým podnikatelem propíral v médiích. Nyní to bere jako něco, co je skoro na denním pořádku.



„Když se o sobě něco dočtu, už to umím vypustit a neřešit to. Ale ze začátku jsem se občas i rozbrečela. Byla jsem naivní a s novináři mluvila hodně otevřeně. Mrzelo mě, když to pak použili, občas jsme se kvůli tomu dohadovali i s partnerem. Byla jsem těhotná, takže citlivá, a spousta věcí mě tenkrát rozbrečela,“ dodala Štiková, která bude v neděli hostem v primácké TGM: Talkshow Geni a Míši.