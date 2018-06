Ornella Štiková nechala nahlédnout pod šaty, slavila 21. narozeniny

"Plnoletá jsem už i v Americe, tak je potřeba to pořádně oslavit," uvedla hned v úvodu Ornella Štiková, jež do mladoboleslavské diskotéky Forum dorazila ve společnosti kamarádky Jany. S partnerem Josefem Koktou, s nímž má syna, slavila o den dříve.



"Pepa hlídá Quentina a hlavně má před operací kyčle. Má bolesti, takže by ven určitě nešel. Připili jsme si spolu sami doma, udělali jsme si romantický večer," upřesnila Ornella, jež od Kokty dostala nové briliantové náušnice.

Bez pánské společnosti se ale ryze dámská jízda přeci jen neobešla. Dámy si padly do oka s partou mladíků, z nichž jeden by mohl dělat dvojníka rapperovi a světovému producentovi will.i.amovi ze skupiny Black Eyed Peas.

"Takového dvojníka jsem fakt dlouho neviděla. A sám říkal, že si ho lidé hrozně pletou. Tenhle kluk je z Francie, je to DJ a říká si Franck. Dokonce se prý s will.i.amem setkali v Praze v baru a sami nechápali, jak jsou si podobní. Z legrace prý diskutovali o rodičích, zda to není možné, že by byli sourozenci," dodala Štiková.

Že by nyní Koktu vyměnila za vášnivého černocha, o tom prý nemůže být řeč. "Já na ty úplně tmavý typy nejsem, ale byla s nimi legrace," uzavřela Ornella Štiková.