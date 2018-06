Ornella Muti o plastikách: Zvětšování prsou je už skoro jako pití kávy

"Mám pocit, že dneska operace a zvětšování prsou je už jako pití kávy. Těch ňader, na kterých byly provedeny zásahy, je víc než těch normálních. Myslím si ale, že krása spočívá v harmonii. Jestli dívka s krásným tělem a obličejem měla pocit, že nemá krásná prsa a dala si je upravit, tak proč ne?! Já v tom žádný problém nevidím," míní osmapadesátiletá italská herečka.

Ani ředitelka České Miss Michaela Maláčová s vylepšením soutěžících nemá problém. Při castinzích prý nezjišťují, jestli adeptky na titul královny krásy nějaký zákrok podstoupily.

"Někdy to poznáme, ale nezkoumáme to. pamatuji si moji účast na světové soutěži před více než dvaceti lety, kde jsem se poprvé setkala s tím, že jsem byla jedna z mála, která si ničím nepomohla. Dokonce jsem začala pochybovat, jestli si nemám zabalit kufr a jet domů," řekla ředitelka soutěže a Miss Československa z roku 1991 Michaela Maláčová.

Ornella Muti bude korunovat novou Českou Miss 2013.

"Pokud by se soutěžilo o nejkrásnější prsa, tak by to nebylo fér, ale o to tu nejde. Když se blondýna obarví, tak se o tom nijak zvlášť nediskutuje, ale o té plastické chirurgii se opravdu hodně mluví," dodala Muti, která si v Praze plánuje prohlédnout také památky.

"Praha je město, které se proslavilo jako město milenců a studentů, je opravdu velmi krásné. Jsme malá skupinka a chceme si prohlédnout nějaké památky. Musíme se ale rozhodnout, co uvidíme a navštívíme. Protože si myslím, že za dva dny určitě Prahu nepoznám celou," prozradila Muti.

Ornellu Muti zaujala výzdoba pražského hotelu a vyfotila si ji.

Přestože herečku v roce 1994 časopis Class označil za nejkrásnější ženu světa, ona sama si nemyslí, že je nejpovolanější na rozdávání rad ohledně krásy.

"Miss by samozřejmě neměla chybět krása. To je ale jenom jedna z věcí, kterou by nová královna měla vynikat. Aby byla dokonalou osobností, měla by být určitým způsobem vzdělaná, citlivá, měla by mít svůj charakter. To by ale měly mít všechny ženy, ne pouze miss," dodala.