Kdybych byla bohatá, duševně bych nedozrála, říká Ornella Koktová

Ornella Koktová po delší době vyrazila do společnosti. Pochlubila se štíhlou postavou a novým outfitem. „Konečně mám hlídání a nové šaty. Jelikož jsme ti hrozní chudáci, tak na žádnou chůvu nemám,“ prohlásila Kotková.

Přesto si však nejraději užívá se synem doma. Quentin jí dělá jen samou radost. Je hodný a zdravý. Musí ale chodit na logopedii. „Měl po mně zkrácený jazyk a naše doktorka na to přišla pozdě. Nedávno byl na laseru a teď cvičíme slabiky,“ prozradila.

S manželem by si ráda pořídila ještě jednoho potomka, ale momentálně by ho neměla z čeho uživit. „Kdybychom byli zajištění a bez problémů, tak bych do toho ihned šla. Jelikož ale nejsme, nepřemýšlím o tom,“ prohlásila.

Momentálně chce studovat a má i podnikatelské plány, díky nimž by se jí sen o druhém potomkovi mohl vyplnit. „Chci pracovně zabrat, a to druhé dítě určitě brzy přijde, ale asi později. Doufám, že Quentinovi nebude dvacet let. Věřím, že to bude tak za tři čtyři roky,“ řekla přesvědčeně.

Ornella Koktová a Josef Kokta

O Ornelle se dlouhou dobu mluvilo jako o zlatokopce, která rozvrátila fungující rodinu Kokty a Gábiny Partyšové. Dnes však je ona ta, která vydělává a živí muže i syna. „Myslím si, že všechno zlé je pro něco dobré. Kdybych teď byla ‚ve vatě‘ a v úplné pohodě, tak bych možná byla povrchní člověk a nikdy bych duševně nedozrála do toho, co jsem teď,“ řekla.

Díky životním zkušenostem prý získala obrovskou pokoru. Především si váží peněz a zná jejich hodnotu. „Vím přesně, co chci a vážím si i lidí kolem sebe. To jsem dřív necítila. Myslím, že duševně někdy jsem, jako by mi bylo 150 let. Určitě to někdy zúročím a bude se mi to do budoucna hodit,“ dodala.