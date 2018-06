Ornella Koktová: Zhubla jsem, když jsem se vykašlala na diety

„Zhubnout se mi podařilo tak, že jsem se na všechno vykašlala. I na cvičení. Jím si, co chci a kdy chci. Asi to byl nějaký blok v hlavě, který zadržoval všechno,“ řekla Koktová.

Taky k tomu přispěl spokojený rodinný život. Ornella se ohrazuje proti tvrzením, že Josefa Koktu chytila do chomoutu. Bylo to ale přesně to, po čem toužila. „On chytnul mě. Já jsem se ho rozhodně neptala, jestli si mě chce vzít. Teď jsem šťastná a spokojená,“ uvedla.

Na předávání Českých lvů přišla sama, protože její manžel hlídal malého Quentina. Kokta je prý svědomitý otec, s nímž si Ornella denně píše a referují si vzájemně o všem, co dělají. O syna tedy strach neměla.

Druhé dítě zatím neplánuje. „Teď bych nechtěla druhé dítě. Mám určité plány, jak se realizovat. Ale do budoucna určitě jo,“ prohlásila. Jakým způsobem se chce ubírat, zatím neozřejmila. Její ambice stát se herečkou jsou ovšem známé.