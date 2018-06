Ornella Koktová se přirovnává k herečkám jako Geislerová a Vilhelmová

Herec Aleš Háma nedávno účinkování Koktové v seriálu v jednom rozhovoru komentoval s podivem, že zatímco mladé talentované herečky nemají práci, ona dostala roli v seriálu. Ornella si to vysvětlila tak, že by podle Hámy neměla hrát, protože není vystudovaná herečka.

„Jestli má sílu tohle o mně říkat do médií, měl by taky mít sílu říct to do očí herečkám Geislerové s Vilhelmovou, které konzervatoř nedokončily. Ale myslím, že na to on koule nemá. Rozhodně o sobě nebudu tvrdit, že jsem super herečka, tohle je můj start. Člověk se může stát v něčem dobrý teprve s praxí, a to se týká jakéhokoli zaměstnání,“ prohlásila Ornella Koktová.

Seriál ale podle kritiků moc kvalitní není (více o seriálu zde). „Ten první díl byl plný fórků, ale děj se rozeběhne a lidi to zaujme víc. Nechci říct, že je to jako Kameňák, ale je to komediální seriál. Jsem za to ráda, další Ordinace už by nudila. Tohle je konečně správná oddechovka, žádná nemocnice a vraždy,“ hájí projekt Ornella.

Začínající herečka vyrazila na party se svojí matkou Monikou Štikovou (43), která manžela nechala doma, kde je mu prý dobře.

„On není moc společenský typ. Jsme spolu už 24 let, takže si dáváme určitou svobodu v tom, že si můžeme chodit, kam chceme. On má rád klid domova, tak ať si ho užije, já jsem temperamentní, tak jsem tady,“ vysvětlovala Štiková.

„Přišla jsem hlavně proto, že máma chtěla doprovod. Je taková ta punkerka z osmdesátých let, občas se dokáže bavit až moc,“ prohlásila Ornella.

Její matka zhubla 30 kilo, změnila účes a začalo se jí dařit v profesním životě. Kamarádky ji prý chválí, že připomíná fénixe, který vstává z popela.

„Vždycky jsem byla štíhlá, ještě po Charlottě jsem měla 53 kilo, ale potom ty dva nepodařené porody se mnou opravdu zamávaly. Byla jsem na tom špatně zdravotně, do toho ten skandál, který přišel v době, kdy mi bylo nejhůř,“ vzpomíná Štiková i na problémy s exekucemi. „Teď pro postavu paradoxně nic nedělám a vracím se zpátky do formy, protože i můj zdravotní stav se zlepšil.“