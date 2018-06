Náš vztah s Pepou je založený na upřímnosti, říká Ornella Koktová

„My máme vztah založený na tom, že jsme k sobě upřímní a dokážeme si říci to nejhorší, ale i to nejlepší na světě. A to je podle mě dobře. Nemáme před sebou žádná tajemství. A klape nám to, ať se to někomu líbí nebo ne,“ svěřila se Ornella.

Jejich synovi Quentinovi je dva a půl roku. Manželé se prý dalšímu přírůstku do rodiny nebrání. Zatím ale není na pořadu dne.

„Mám teď docela dost práce a myslím si, že by nebylo vhodné, abych byla těhotná. Do budoucna ale s druhým potomkem počítám nebo vlastně počítáme. Pepa o tom ví a neměl by s tím žádný problém. Nebude to ale určitě v dohledné době. Quentinek nechodí ani do školky ani ještě pořádně na záchod a do toho představa dalšího malého dítěte a šestinedělí prostě momentálně nezapadá,“ vysvětlila.

Manželé se objevili na otevření restaurace jejich kamarádky Anife Vyskočilové. Ornella do společnosti vyrazila po menší pauze.

„Je to pravda. Zavinily to zdravotní problémy. Jezdím aktivně na koni, což je takový dost nebezpečný sport a vyklusávala jsem hřebce. Špatně jsem došlápla do třmenu, něco ruplo v koleni a musím nosit ortézu. Ale nebylo to tak hrozné a nestěžuji si. V sedle jsem od tří let, takže žádná začátečnice, ale občas se prostě něco stane. Chtěla bych si pořídit i svého prvního koníka, už jsem dokonce ukecala i Pepu, takže snad to klapne,“ dodala.