Přáli jsme si komorní svatbu, říká mladá paní Ornella Koktová

Celý příběh se začal psát před téměř třemi lety, kdy dosud šťastní manželé Gabriela Partyšová a Josef Kokta jako každý rok zamířili do víru filmového festivalu v Karlových Varech. Jeden z nekonečných mejdanů ovšem skončil úletem Kokty, spustil se s mladou modelkou Ornellou. Přestože si přál, aby to byla láska na jednu noc, nestalo se. Slečna přišla do jiného stavu a spustil se kolotoč vášnivých emocí na všech frontách: rozvod, porod malého Quentina Kokty, stěhování a zásnuby. Ano si milenci z Varů řekli v pátek.

„Chtěli jsme komorní svatbu jen pro nejbližší a to se povedlo. Užili jsme si to krásně, i tanec byl. Ale večer jsme odpadli úplně mrtví do postele a to jsme měli jen trochu vína. A unavení jsme ještě teď,“ řekla Revue iDNES.cz Ornella, která po obřadu přijala manželovo příjmení.

Svatba zřejmě usmířila mladou paní Koktovou s celou její rodinou, která se jistou dobu stavěla k dceři zády. Zřejmě zasáhl sám Josef Kokta, který rodiče přesvědčil, že o Ornellu stojí a že ji ve výchově syna nenechá samotnou.



Ornella Štiková a Josef Kokta už jako manželé.

„Na svatbě rodina byla. Za svědka jsem měla kamarádku z gymplu Janu Loukotovu, Pepovi šla naše blízká kamarádka Olga Path Štiplová,“ dodala Ornella.

Samotná Partyšová, jíž se celý příběh bude ještě nějaký rok dotýkat, se k svatbě sáhodlouze vyjadřovat nechtěla. Bývalému manželovi popřála hodně štěstí se slovy, že je pro ni minulostí. Úředně to ostatně potvrdila poté, co synovi Kristianovi dala své příjmení, a odpoutala ho tak od Kokty.