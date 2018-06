Orlando Bloom se bude ženit

Přítel hlavního hrdiny Pirátů z Karibiku se nechal slyšet, že Orlando a Kate prožívají nejzamilovanější období v životě. „Chovají se jako kdyby byli na světě jen oni dva a nic kolem nich neexistovalo. Určitě nebudeme čekat dlouho a přijde svatba,“ prozradil Bloomův kamarád pro internetový server ITN.

Ačkoliv pár při rozchodu oznámil, že na sebe nemá čas kvůli práci, ve skutečnosti údajně Kate opustila svého přítele po třech letech kvůli tomu, že se nesnesla s jeho přáteli. Herečku vytáčely hlavně Orlandovy noční dýchánky s Seanem Beanem. „Se Seanem se cítí skvěle. Moc nepije, ale když je s ním, tak zvládne hodně,“ prozradil na Blooma jeho kolega z Království nebeského.

Odluka ale zřejmě Orlandovi a jeho dvaadvacetileté přítelkyni, která si nedávno zahrála ve filmu Beyond The See, pomohla k ujasnění zásadních partnerských otázek a nyní již nic nebrání jejich společnému soužití. „Vezmeme se hned, jak to bude možné,“ shodují se milenci.