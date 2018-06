VIDEO: Májová žádost o ruku z Brna je hitem internetu

Nastávající ženich Daniel pochází ze Slovenska a v Brně studuje estetiku. Svou přítelkyni Zuzanu chtěl požádat o ruku netradičně, ve stylu slavných žádostí, které proběhly internetem, jako byla třeba ta herce Isaaka Lamba (o jeho žádosti čtěte zde).

Požádal proto o pomoc kamarádku Lucii Gavendovou, která pracuje ve firmě zabývající se vyhledáváním dárků. Její majitel Jarek Mikeš se rozhodl, že firma celou žádost o ruku připraví a zaplatí a bude díky tomu mít zajímavé propagační video.

Kromě profesionálního fotografa a lidí nutných k natočení videa oslovili ale především přátele páru.

Zorganizovat celou akci a zároveň ji utajit před budoucí Danielovou snoubenkou bylo s rostoucím počtem lidí stále těžší a těžší, ale nakonec vše klaplo tak, jak mělo.

"V den natáčení mi Daniel jen poslal SMS, ve které mi psal, že přijel do Brna dřív. Byla jsem zrovna na kávě s kamarádkami. Brala jsem to normálně, jen mi Danko přišel v posledních pár dnech víc nervózní než dříve. Ale určitě by mě nenapadlo, že to bude až tak velké. Když na mě vykoukl z krabice s nejkrásnějším prstýnkem na světě, tak jsem věděla, že vedle něj chci být, chci jej milovat a učinit jej šťastným. Ani na vteřinu mě nenapadlo, že bych řekla ne," řekla Zuzana.

"Na ten den nikdy nezapomenu, ani na to, jak jsem uslyšel přicházet Zuzanu zavřený v krabici a při odpočítávání jsem myslel, že vyletím z kůže," popsal její snoubenec.

Na internetu už jeho originální žádost vidělo před 200 tisíc lidí.

Podobnou žádost o ruku provedl před televizními kamerami i moderátor televize Óčko Míra Hejda, který takto vylezl z krabice před moderátorkou SuperStar Zorkou Kepkovou (více čtěte zde).