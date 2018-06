Originální styl může vytvořit striptérka, zpěvačka i znuděná manželka

(Po rozkliknutí získáte větší formát snímku)

Britská soulová zpěvačka Amy Winehouse je pravděpodobně jedním z největších talentů nového tisíciletí a podle toho také vypadá - tedy značně nekonvenčně. Bez širokých černých linek, díky kterým připomíná Kleopatru kříženou s upírem, nejde ani nakoupit a do svých ne dlouhých, ale obřích vlasů by se mohla v pohodě schovat v případě jaderného útoku. Svoji vyhublost s oblibou podtrhuje kalhotami buď extrémně úzkými nebo krátkými, na slavnostnější příležitosti ale volí originální oblečení jako třeba tyto slušivé černé šaty trošku inspirované kreslenou kráskou Betty Boop.

Victoria Beckhamová dorazila do Ameriky a s sebou vzala i svoji neskutečnou touhu udělat ze sebe módní ikonu. Ne že by se jí zatím stala, ale ta snaha o vyrobení vlastního světa, ve kterém si dovolí chodit pouze v jehlách (i po fotbalovém hřišti), pro cenu si s klidem zajde v bodýčku a doma pak v pohodě vklouzne do synových dupaček, je fascinující. Ta žena se podle mě hrozně nudí. Abych jí ale tolik nekřivdila, uznávám, že účesy paní Beckhamové se v anglicky mluvících zemích stávají trendy ze dne na den.

Nejznámější striptýzová umělkyně Dita von Teese se právě rozvedla s (dalším aspirantem do tohoto dílu módní policie) Marylinem Mansonem. Ditinou značkou je sněhobílá kůže, rudé rty a havraní vlasy, všechno pěkně ve stylu 40. let, která miluje. Zároveň má výjimečně dobrou ruku při výběru rób na červené koberce a jistě mi dáte za pravdu, že její "kostýmy" je až škoda zahodit. Extravagantní vkus dokazují i dárky, které dostává. Například Manson jí podle všeho věnoval kabelku Evy Braunové, milenky Adolfa Hitlera.

Takže rada na závěr, pokud chcete, aby se na vás všichni stále ohromeně dívali, musíte se výrazně až šíleně líčit, nejíst, vybělit si kůži, zase nejíst, být trošku vyšinutá/ý a nikdy svou "masku" neodkládat! Nebo se dejte k pankáčům.

