VIDEO: Podívejte se, jak desetibojař Šebrle hraje sám sebe v Ordinaci

"Nabídka zahrát si v Ordinaci mě hodně překvapila. Chvilku jsem se rozmýšlel, pak si nechal zaslat scénář a uviděl, že budu hrát se svou kamarádkou Bárou Štěpánovou. Tak jsem se rozhodl, že do toho půjdu. Vyzkoušet se má všechno," říká Roman Šebrle.

Přestože šlo o epizodní roli, natáčení probíhalo několik hodin. Sportovec, který měl celkem sedm obrazů, přiznal, že zpočátku měl trému. Postupně ho ale prý opouštěla.

"Ten začátek byl trochu horší, ale pak to ze mě všechno spadlo. Spolupráce s herci byla výborná, potvrdilo se mi, že jsou tu samí dobří. Já ale zůstávám u sportu," doplňuje desetibojař.

Divačky Ordinace, která se na obrazovku Novy vrací už v úterý, by si měly přijít také na své. Šebrle se kvůli jedné ze scén vysvleče do půl těla.

"Svléknout se před kamerou mi problém nedělalo, přeci jenom to bylo do půl těla. Jediným problémem bylo to, že po olympiádě jsem dlouho necvičil a svaly šly dolů, takže to nebylo takové, jak si pan režisér představoval," žertoval Roman Šebrle.

Roman Šebrle a Markéta Častvaj Plánková

A jak by ohodnotil svůj herecký výkon? "Myslím si, že je to takový úplný průměr, snad to nebude strašný propadák, ale taky asi nic výrazného. Prosím diváky, aby ke mně byli shovívaví," uzavřel.