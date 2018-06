Ordinace se vrátí v čase. A s ní i disident Havel sbírající podpisy

Celý silvestrovský díl oblíbené Ordinace v růžové zahradě má na triku jeden z hlavních hrdinů, herec Petr Rychlý, který se tak na chvíli ujal i role režiséra.

Poté, co napsal scénář a do příběhu zapojil i Václava Havla, málokdo mu dával šance, že u exprezidenta uspěje. Převládal totiž názor, že Václav Havel bude časově vytížený.

Petr Rychlý a Václav Havel

"Když Petr Rychlý přišel, že bychom do tohoto speciálu obsadili pana exprezidenta Václava Havla, skutečně jsem nevěřila, že by pan Václav Havel roli přijal. Přesto jsme to zkusili a scénář mu poslali. Scénář se mu líbil a k našemu velkému potěšení a nadšení nabídku přijal," vysvětluje vedoucí projektu Lenka Hornová.

"Byl to pro mě jedinečný zážitek, komu se poštěstí, že režíruje Václava Havla, když on sám už režíruje. Vážím si jeho herecké pokory," uvedl Rychlý, který coby seriálový doktor Čestmír Mázl prožije během putování časem nevšední zážitky - proklepne si ho i uliční výbor KSČ, jehož hlídce bude velet Vlasta Žehrová.

Exprezident se v Ordinaci mihne jen na chvíli, o to jeho účast v seriálu bude významnější a výpravě do let minulých dodá o to potřebnější náboj.

Bára Štěpánová, Václav Havel a Petr Rychlý

V roli disidenta vynořujícího se z kotelny se setká s pozitivními ohlasy "kolegů z Kamenice", kteří ho v jeho smýšlení podpoří. "Vašku, neboj se, já ty podpisy seženu," vyslechne si Václav Havel od Radima Fialy, představitele doktora Petra Hanáka.

Retro díl Ordinace v růžové zahradě poběží na Silvestra večer.