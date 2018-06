VIDEO: Plánková odchází z Ordinace smrtí na nemocničním lůžku

"Musím vám říct, že plakat mi šlo hodně snadno. To se mi normálně nestává, protože jsem veselej člověk, ale teď, jak všichni tady brečí a chodí dojatí... No a už zase brečím, cloumá to s náma," svěřila se Markéta Častvaj Plánková v den posledního natáčení.

V ději bude nejvíc trpět manžel Mázlové, tedy herec Petr Rychlý, který je s Ordinací spjatý od úplného začátku. I to je důvod, proč se v seriálu loučí už s třetí ženou.

"Umírá vám seriálová žena, odchází kolegyně Markéta, která byla úžasná kolegyně, takže cítím lítost. No a vlítly tam i emoce, protože není to tak dávno, co mi náhle zemřela maminka, takže to všechno se tam propojilo, bylo to pro mě náročné natáčení," uvedl Rychlý.

Markéta Častvaj Plánková hrála v Ordinaci v růžové zahradě 2 dlouhých šest let. O odchod ze seriálu požádala sama. Už dřív uvedla, že by ráda zkusila jiné projekty. V Ordinace tak zemře na selhání srdce.