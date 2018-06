Orální sex s Marilyn Monroe zůstane tajný

8:15 , aktualizováno 8:15

Legendární tvář Marilyn Monroe by dost dobře mohla symbolizovat popkulturu celého 20. století. V patnáctiminutovém filmu, prodaném v noci na včerejšek v New Yorku, se tato tvář sklání nad přirozením jistého muže, jemuž ani jednou není vidět do obličeje. Slavná blondýna na něm provádí orální sex.