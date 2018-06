Opuštění VyVolení

A jak ty dva dny VyVolení přežili? Hlavní věc je, že snad konečně dohnali spánkový deficit. Bez budíčku se vzbudili až o půl jedné a hlavně Tonymu to přišlo velmi podezřelé. Když si poté jako první všiml, že kamery nereagují, došlo mu co se děje.

Utržený Pavel

Štáb VyVolené dobře předzásobil, aby nehrozila smrt hladem či žízní. Pivo na tři dny však mizelo velmi rychle, a to hlavně zásluhou Pavla. Podle slov Marcy byl jak utržený ze řetězu. "Ty jsi se tou pohodou předávkoval. Ty už jsi hyperpohodář..."

Pavel se opravdu nechoval moc inteligentně a taktně, což dokazuje jeho otázka na Pluta "Ty jsi černoch?" nebo "chlapský" rozbor Marcy. Nemá cenu to nijak rozebírat, uvidíme co na to v sobotu řeknou jeho fanoušci.

Nuda, nuda, šeď, šeď

Zatímco Pluto a Pavel vedli nekonečné debaty o ničem, v čemž jim občas sekundovala Marcy, Maruška se snažila zabít čas, jak to jen šlo. Neustále Tonyho uháněla k nějakým hrám a vůbec ji nevadilo, že všechno prohrála.

Před plazmou se tak odehrával lítý piškvorkový souboj, kdežto na terase se řešilo, jaké by to asi bylo, kdyby místo lidí dvou pohlaví, existovala pohlaví čtyři.

Ani další den to nebylo lepší. Papíry došly a tak musela Maruška nalinkovat alobal a hrálo se dál. Tony si vyrobil z papírové trubičky a balonku nebezpečnou střelnou zbraň, Marcy přišla na to, že by se daly hrát šachy.

Pan Duel nepřišel

Ve čtvrtek se také začala řešit výzva. Tony se svěřil Marušce, že tohle pro něj bude Pan Duel a dodal: "Jestli byl posledně Pavel první... tak to teda potěš prd..!"

Pavel mezitím analyzoval, koho asi tak Tony vybere a vyšly mu čtyři varianty. Dokonce je probral s panem Jalovcem. Argumenty pro jednotlivé Tonyho volby asi odhadl velmi správně, protože i jeho nesmiřitelný rival uznal "no hloupej nejsi..."

Jenže večer se Tereza neobjevila. Pro VV to znamenalo, že se krášlili naprosto zbytečně a Tonymu došlo, že bude jen Duel. I přesto své rozhodnutí nezměnil a v pátek si místo taktizování vybral Pavla.

Uvidíme, koho diváci pošlou domů. Tony je bez mamky Martina poloviční, ale Pavel si svým chováním během posledních dnů moc fanoušků nezískal. Co si myslíte vy? Setká se ve vile Vladko s Tonym nebo Pavlem?