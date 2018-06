Opuštěná Gondíková: Za krach manželství může milenka i práce

Adéla hraje ve dvou divadlech a ještě natáčí seriál Ordinace v růžové zahradě a Rady ptáka Loskutáka. Ondřej Brousek zase účinkuje v Divadle na Fidlovačce a věnuje se hudební skupině Monkey Business, jejímž je členem. Každý tedy tráví většinu času jinde. - čtěte Další rozchod: Gondíkovou opustil manžel

Jsem úplně vyřízená...

"Moc se teď s manželem nevídáme," přiznala moderátorka, která by asi nejraději všechno vrátila o pár měsíců zpátky. Dokonce se teď rozhodla, už i kvůli malé dcerce Nelince, že si dá v práci pauzu.



Adéla Gondíková s manželem Ondřejem Brouskem (vlevo) a Alešem Hámou

"Já jsem teď tak strašně pracovala, a to i v létě, že jsem si řekla, že se teď nechci pouštět do něčeho nového. Už i tak toho mám dost. Pořád hraji divadlo na dvou scénách, a ty večery jsou pro mě hrozně složité. Nejsem doma, kde mám Nelinku, přestože s ní chci být co nejvíce. Loskuták nám také zabere hodně času a do toho Ordinace. Jsem z toho úplně vyřízená," prozradila Gondíková, která se chce v tomto období maximálně věnovat dcerce.

"Tři měsíce jsem teď běhala jako hadr na holi a Nelinku jsem skoro vůbec neviděla. Teď jsem si řekla, že tohle už ne. Takhle to prostě nejde. Tohle léto jsem si vůbec neužila, takže teď si dám chvilku volno."

Brousek vrací úder?

Paradoxní je, že ještě když tančila Adéla se svým partnerem Danielem Šnajdrem v Bailandu, byla to právě ona, kdo dal první podnět k spekulacím o tom, že v páru není již delší dobu něco v pořádku. Na party Bailanda v Solidní nejistotě byla totiž zachycena fotografy v družném hovoru s choreografem Janem Tománkem, se kterým si špitali něco do ucha. Nikdy se však neprokázalo, že by Adéla manžela s choreografem podváděla.