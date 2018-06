Opravdový modeling se dělá v zahraničí, říká Taťána Kuchařová

Taťána Kuchařová odhalila své dokonalé křivky na plážích v Los Angeles před známými hollywoodskými fotografy, dvojčaty Derekem a Drewem Reikersovými, kteří ve své kariéře nafotili kampaň pro Gucci a fotí i mnoho hollywoodských hvězd. Vytvořili kolekci fotografií ve stylu 60. let, kde je Kuchařová v plavkách i prádle.

"Při focení kalendáře pro českou společnost, která si mě už druhým rokem zvolila jako svoji tvář, jsem fotografy vybírala já. Znám kluky ze světa modelingu už delší dobu a od začátku jsme společně chtěli fotit a spolupracovat. Podařilo se nám to zrealizovat nejen v rámci tohoto českého projektu. Jsou to profíci a strašně fajn kluci," vychvalovala si spolupráci s dvojčaty Kuchařová.

Profesionální přístup je pro ni hlavní. "Naučila jsem se být profesionální, protože v dnešním světě je to nutnost. Aby se člověk udržel nahoře, musí být profík. Dostat se někam je sice super, ale udržet se tam několik let je to, na co může být člověk opravdu pyšný. A já jsem," řekla bývalá Miss World.

V Čechách přijímá nabídky na práci jen výjimečně. "V zahraničí je nesrovnatelně více pracovních příležitostí, jiné možnosti postupu v kariéře, jiné finanční ohodnocení, ale samozřejmě i jiná konkurence. Opravdový modeling se dělá v zahraničí," uvedla modelka.

Domovem je pro ni ale nadále Česká republika, kde tráví nejraději volné chvíle s rodinou. Doma bude i na letošní Vánoce a těší se na českou klasiku v podobě kapra, cukroví a půlnoční mše.