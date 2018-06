Oprava bývalého archivu byla odložena

Přestože se zahájením prací na rekonstrukci bývalého archivu v Hluboké ulici by se mělo začít co možná nejdříve, radní se rozhodli výběr realizátorské firmy o dva týdny pozdržet. "Aby mohli zodpovědně rozhodnout o vítězi výběrového řízení, vyžádali si radní další informace o firmách, které se do řízení přihlásily," uvedla mluvčí magistrátu Jiřina Štanclová. S opravou budovy v Hluboké ulici, kterou dříve obýval okresní archiv, pospíchá magistrát proto, že by se do ní měla přestěhovat městská knihovna. Ta nyní sídlí v pronajatých prostorách bývalé jezuitské koleje a brzy jí vyprší výhodné podmínky pronájmu.