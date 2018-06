Oprah Winfreyová: Nelituji, že nemám děti. Nenáviděly by mne

"Kdybych měla děti, tak by mě asi nenáviděly. Zřejmě by skončily v podobném pořadu, jaký dělám já, a povídaly o mně, protože něco v mém životě by kvůli kariéře a slávě trpělo, a zřejmě by to byly právě děti," svěřila Oprah pro Hollywood Reporter.

Jedna z nejbohatších žen na planetě prý nikdy o mateřství nesnila, na rozdíl od své nejlepší kamarádky Gayle Kingové, která vždy chtěla rodinu a teď má dvě děti.

"Gayle byla tím dítětem, které už v sedmé třídě sedělo a psalo si seznam jmen svých dětí. Zatímco ona snila o tomhle, já jsem snila o tom, že budu Martinem Lutherem Kingem," prohlásila Winfreyová.

Mediální guru Oprah Winfreyová porodila ve svých čtrnácti letech, dítě ale krátce poté zemřelo. Znovu se stát rodičkou nechtěla. "Cítím se jako matka v širším slova smyslu, jako matka generací diváků, kteří se mnou vyrostli,“ svěřila se magazínu O.

Jednou ale těhotná byla. Tehdy jí bylo pouhých 14 let a dítě po porodu přežilo jen několik týdnů.

Devětapadesátiletá Oprah žije už 27 let s přítelem Stedmanem Grahamem. Nikdy se nevzali a ani to neplánují. "Nevím, jestli bych se chtěla vdát. Teď je to opravdu moc dobré, a když do toho přidáte věc jako manželka, je to už moc," řekla Oprah v rozhovoru s Andym Cohenem v pořadu Watch What Happens: Live.