Opočenský: krach nadaného umělce

Budíčééék! křičí dozorce na chodbě a ve věznici s dozorem začíná další den. Strohý pokoj, kde není ani televize, jen několik pokojových květin, na palandách se budí dva lidé. Rychle do jednotného mundúru a na snídani.

Telefonuje se jen za odměnu a délka vycházek také závisí na dobrém chování. Útěchou mohou být dopisy od blízkých a příbuzných. Tak stráví příští tři roky kontroverzní sochař Pavel Opočenský.

Tedy alespoň tak to chodí ve věznici v Oráčově, kde je oddělení "s dozorem", což je přesně režim, který Opočenskému vyměřil toto úterý Městský soud v Praze. Ještě není jisté, v jaké konkrétní šatlavě si trest odpyká, ale podmínky ve všech vězeních této kategorie jsou zhruba stejné.

Opočenský tráví prozatím svůj čas ve vazební věznici na Pankráci. V těchto dnech se posuzuje jeho zdravotní stav a podle toho se státní úředníci rozhodnou, kde si trest odpyká. "Někdy to trvá dny, někdy týdny," říká František Korčák z odboru výkonu trestu a vazby generálního ředitelství věznic.



Sochařina? Jenom ve volném čase



Tříletý ortel nad Opočenským začal platit už v úterý. Nedá se proti němu odvolat, a tak může sochař začít odpočítávat dny, které mu do konce trestu zbývají. Už teď jsou však některé věci více než pravděpodobné. Pavel Opočenský, muž, jehož kunsthistorici řadí k současné české špičce v tvorbě šperků i v sochařství, nebude moci dělat to, co měl dřív rád. "Kdyby se dostal k nám, sochařině se bude smět věnovat jen ve svém volném čase," říká Jiří Beneš, ředitel věznice s dozorem v Odolově.

Opočenský se také rád ukazoval ve společnosti se sklenkou dobrého vína v ruce - ve vězení bude mít smůlu. Alkohol se tam totiž koupit nedá. Býval gurmán, ale teď ve vazbě shodil přes dvacet kilo. Nemluvě o jeho slabosti pro mladé dívky - té, která ho nakonec poslala na dlouhé měsíce za mříže. "Je to škoda. Hlavně pro něj," říká Magdalena Juříková, ředitelka pražské galerie Zlatá husa, která Opočenského případ dlouhodobě sleduje. "Pavel Opočenský v devadesátých letech zvedl úroveň českého šperkařství," tvrdí Juříková.

Podobného názoru je i šéf galerie Rudolfinum Petr Nedoma. Ten si Opočenského váží zejména proto, že nebyl sobecký typ a po svém návratu z americké emigrace v roce 1990 pomohl spoustě mladých umělců. "Měl obrovskou energii. V druhé polovině devadesátých let zorganizoval řadu výstav, ne proto, aby se sám prezentoval, ale pro mladé, talentované šperkaře. Měl kontakty, vyhrával ceny. Dá se říct, že on byl člověkem, který šperkařství u nás po revoluci znovu nastartoval a zároveň v něm vynikal. Jen málokdo mu mohl konkurovat," říká Nedoma.



Skončí, nebo ne?



Bude pobyt ve vězení znamenat konec kariéry Pavla Opočenského? Lidé, kteří se zabývají výtvarným uměním, se v názorech liší. Jedni doufají, že se galeristům a kupcům podaří oddělit Opočenského dílo od jeho soukromého (a velmi problematického) života. Další se domnívají, že už nikdy svoje úspěchy z devadesátých let nezopakuje. "Docela chápu, že se od něj odvracejí galeristé, kteří nechtějí ztratit své dobré jméno. Zejména na západ od našich hranic je společnost na pedofilní aféry dost citlivá," domnívá se Magdalena Juříková.

Podle ředitele galerie Rudolfinum by však takové odhady byly věštěním z křišťálové koule: " To, jestli se bude Opočenský dál vystavovat a prodávat, záleží na benevolenci každého jednotlivce," míní Nedoma. Podle advokáta Tomáše Kaisera, který Pavla Opočenského v celé kauze hájil, neprodal sochař od léta ani jediné své dílo. "Soudní výlohy a náklady na svůj současný život platí ze svých úspor." Bude Opočenský pokračovat v sochařině i ve vězení? "O tom silně pochybuji," říká advokát Kaiser.



Až příliš velké ego



Advokát Kaiser nezastírá, že celý případ umělcově kariéře značně uškodil a že sám Opočenský si kvůli své sdílnosti během procesu ještě přitížil. A patrně si vykoledoval i nějaké měsíce k trestu navíc. "Možná, že to pomáhalo jeho egu, ale jednoznačně si tím ublížil," říká Kaiser. "Něco jiného byl jeho minulý střet se zákonem, kdy byl obviněn ze zabití skinheada na ulici - tehdy byl pro mnohé kladným hrdinou. Teď rozhodně nebylo vhodné mávat lidem do televizních kamer a tvářit se jako nějaký geroj," dodává Tomáš Kaiser.

Víc pokory by neškodilo - tak se dá shrnout i postoj části české umělecké obce k Opočenského kauze. "Když ho poprvé zadrželi, mnozí z nás uvěřili jeho slibům, že se polepší. Podepisovali jsme petici za jeho propuštění, věřili jsme, že všechno je jen omyl. On si ale nedal říct a začal s tím znova," vypráví Magdalena Juříková. "Teď už si říkám, že to je jen jeho věc. Jeho tvrzení, že slabost pro mladé dívky patří k mnoha umělcům, považuji za nehorázné. To přece není omluva pro takové chování."



Nemohu si pomoct...



Případ zneužívání nezletilých dívek není první mediálně známou kauzou Pavla Opočenského. Krátce po svém návratu z emigrace v New Yorku totiž zabil na ulici skinheada, když bránil ležícího muže, kterého mladík brutálně napadl. Tehdy vznikl dokonce výbor na jeho ochranu a Opočenský se stal jakousi ikonou bojovníků proti neonacismu. A jak je tomu dnes? Jak vidí Opočenského jeho blízcí a sousedé?

Přítelkyně Julie, která s ním přišla v úterý k městskému soudu, odmítá s novináři komunikovat. Nájemkyně areálu Na Slupi v pražských Nuslích, kde měl sochař ateliér, tvrdí: "Nikdy s ním nebyly žádné problémy. Nájem platil vždycky včas, dokonce ještě teď z vězení poslal tu svoji přítelkyni, aby zaplatila. S tím, že se mu líbí mladé holky, se nikdy netajil, dokonce jsme se vždycky společně smáli tomu, že já už nejsem jeho věková skupina," říká paní, která je od pohledu přibližně stejně stará jako Opočenský.

Ulice Na Slupi je jedna z typických nuselských - domy jsou pokryté špínou od aut a nápisy sprejem. Malé trafiky sousedí s čínským bistrem a prodejnou levného oblečení z Indie, opodál stojí zarostlé a opuštěné nádraží. Právě v bistru pracuje další žena, která Opočenského znala. Rovněž nechce sdělit své jméno. "Chodil si sem vždycky pro jídlo, s bagetami v podpaží. Říkala jsem mu: Pane Opočenský, už zase je u vás večírek? On se jenom smál."

A její názor na trest pro známého sochaře? "Bylo to asi po právu. Proč by měl mít někdo úlevy jen proto, že je známý sochař Pavel Opočenský." Je hořká pravda, že se za svůj vřelý vztah k mladým dívkám Opočenský nikdy nestyděl. "Bere to rozum," říkal otevřeně novinářům. V jednom z rozhovorů se pak pochlubil tím, že už jeho jednaosmdesátiletého dědečka oplakávala devatenáctiletá přítelkyně.