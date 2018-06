Opočenská: Manžel hledá dívčí esenci

ODPOVĚDI JULIE OPOČENSKÉ NAJDETE ZDE

Třiadvacetiletá žena odmítá, že by svatbou chtěli jen dokumentovat spořádanost jejich vztahu a snažit se přiblížit prominutí části trestu.

Naopak šest let vězení, které si její muž odpykává za sexuální zneužívání nezletilých děvčat, může podle ní přispět k tomu, aby díla, která nyní Opočenský tvoří, získala na ceně.

"Ne každé dílo vzniká za mřížemi, pro lidi může mít zvláštní příchuť tajemna," říká Opočenská-Bergmannová.

* Proč jste se svatbou nepočkali až poté, co se Pavel Opočenský dostane na svobodu? Nebyla to jen snaha ukázat, že se polepšil, a dosáhnout tím prominutí zbytku trestu?

Určitě ne, my jsme se na svatbu moc těšili a ten den, kdy jsme si řekli ano, nám vlastně rozdělil dobu netrpělivého čekání na propuštění. A když se má člověk na co těšit, čas strádání mu utíká rychleji.

* Jak dlouhé bude čekání na svobodu? Kdy požádá váš muž o milost?

Příští rok koncem dubna požádáme o prominutí zbývající poloviny trestu. To už bude ve vězení tři roky, a mohl by tak jít domů.

* Myslíte si, že s prominutím trestu uspějete?

Pavel se chová vzorně, má spoustu pochval za to, že chodí do kroužku, a má dobrý prospěch ve škole, kde se učí soustružníkem. Proto si myslím, že není jediný důvod, proč by ho neměli pustit.

* Sochá váš manžel Pavel Opočenský i ve vězení?

Ano, ve škole při soustružničení vyrábí drobné šperky, nyní začíná dělat brože z bronzu, první mi dal jako svatební dar. Zatím má devět kousků, počkáme, až toho bude víc, pak bych je chtěla vystavit a nejlepší kusy prodat. Kromě studia jsem spíše Pavlovou manažerkou, domlouvám mu výstavy, teď jsem připravila katalog jeho vězeňských prací. Skoro z každé návštěvy nosím domů plnou tašku jeho plastik.

* A co děláte vy?

Studuji v Hradci Králové mediální komunikaci

* Myslíte, že by mu vězení mohlo pomoci k popularitě?

Jeho díla se prodávala vždycky, ale tahle vznikala ve vězení, což může mít pro lidi zvláštní příchuť tajemna. Ne každé umění vzniká za mřížemi, určitě to pro spoustu lidí bude zajímavé. Možná z toho vězení ještě vytěžíme něco pozitivního.

* "Ano" jste si řekli na Červeném Hrádku, váš manžel pak měl jednadvacet hodin vycházku. Jak jste ten volný čas strávili?

Po obřadu jsme jeli do malého romantického hotýlku na Chomutovsku. Rodiče jsme poslali domů a měli jsme dvacet hodin pro sebe. Chodili jsme na procházky, dali jsme si večeři v přírodě. Pavel si po dvou letech užíval jahody a šampaňské. Ráno v devět hodin jsem ho vrátila do vězení.

* Jak vypadá vaše manželství? On je ve vězení, vy jste doma. Nežárlí?

Myslím, že ne. Plně mi důvěřuje, nedělám nic, kvůli čemu by mi neměl věřit. Manželství nám dodává spoustu energie, stačí teď vydržet už jen rok. Denně si píšeme, telefonovat může jen ve zvláštních případech, třeba při mimořádných situacích v rodině. Mně volá maximálně jednou za měsíc. Vidíme se při návštěvách jednou za čtrnáct dní na hodinu a půl, ale to samozřejmě nestačí. Minulý týden přešel do áčka, což je nejlehčí oddělení, za odměnu, za vzorné chování. Takže doufáme, že by nyní mohl chodit i na vycházky na den nebo dva domů. Protože první vycházku měl po dvou letech až minulý víkend při svatbě.