Opilý Pluto strávil noc v cele

Patřičně společensky unavený Pluto se v sobotu kolem čtvrté ráno rozhodl provést neotřelý kousek. Vnikl na cizí zahradu a vyšplhal na balkón domu. Když přibližně šedesátiletá majitelka viděla za oknem cizí individuum, dostala samozřejmě strach a okamžitě zalarmovala policii.

Ale ani to rozdováděného Pluta nezklidnilo - se strážci pořádku se naopak dostal do potyčky. Nezbylo jim, než milému Plutovi nasadit želízka a zavřít ho do chládku. "Když mi v půl sedmé ráno zazvonila doma policie a vysvětlila mi, co se stalo, a že potřebují mé svědectví, byl jsem v šoku. Ale snažil jsem se vše urovnat, aby Pluta neobvinili z trestného činu," přibližuje situaci pořadatel akce Muž roku a Den dobrých skutků David Novotný.

Zřejmě i na základě jeho přímluvy, ale i protože se nic vážného nestalo, bude policie incident řešit jako přestupek. I tak z toho Pluto nevyvázl jen tak. Skandál naštval jeho přítelkyni natolik, že si hned ráno na hotelu sbalila věci a beze slova zmizela.

"Pluta propustili kolem desáté ráno a hned na to mi volal majitel hotelu, jestli si může Pluto přijet pro věci, že mu je přítelkyně nechala na recepci. Nechala ho tu jen se sedmdesáti korunama v kapse, tak snad se nějak dostal domů do Brna," vypráví dál Novotný.

Přesto si Pluta pozval na další dobročinný den, který pořádá už tuto sobotu v Jaroměři. "Věřím, že se z tohoto maléru poučil a dá si už pozor. A snad mi to nepoškodí reputaci," doufá Novotný.