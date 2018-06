Objev roku Martin Kraus opilý v baru: Nemám záklopku, jsem prase

Hvězda seriálu Cesty domů Martin Kraus se silně společensky unavený rozpovídal před naší kamerou o své náklonnosti k alkoholu. "Já jsem si vybudoval s tátou doma na statku takový klubíček jen pro známé, kde máme pípu. Pijeme tam jak prasata," řekl třicetiletý herec.

"Naprosto otevřeně, já jsem prostě prase. Já nemám záklopku. Dám si pár panáků a nestačí mi to a piju a piju a piju. Nejsem alkoholik, proboha," dodal.

Martin Kraus s přítelkyní Klárou (Ceny TýTý, 27. dubna 2013)

Jeho jen o pár let starší kolegové si už na podobné alkoholové jízdy připadají staří. Pětatřicetiletý Miroslav Šimůnek tvrdí, že dřív taky pořádně řádil, ale nikdy neměl morální kocovinu. "Nikdy jsem nedělal nic špatného. Jak někdo říká 'Já jsem se svlékal' nebo 'Já jsem se poblinkala do kabelky', nikdy jsem tyhle kraviny nedělal," říká.

Miroslav Šimůnek. Mahulena Bočanová

Herečka Mahulena Bočanová zase s přibývajícím věkem alkohol hůř snáší. "Je mi špatně. Víc, než mi bývalo. Nepiju tvrdý alkohol, protože to už nejde, ale piju si vínečka, piju si šampaňské a hlavně musím vstávat ráno s Marinkou do školy, takže člověk se drží," říká šestačtyřicetiletá herečka.

A ani pro bývalou královnu večírků Gabrielu Partyšovou už to prý není, co bývalo. "Že bych skončila někde, kde bych skončit neměla, tak to už se mi nestává. Na to už jsem fakt stará," řekla pětatřicetiletá Partyšová.