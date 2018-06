Opilý Kevin Spacey v Chorvatsku: svlékal a osahával mladíka

Divoká noc plná alkoholu se odehrála ve vyhlášeném hvarském klubu Carpe Diem, kam herec zavítal i se svými známými.

Spacey, o jehož sexuální orientaci se spekuluje již delší dobu, si na kolena násilím položil jistého mladíka, kterému za asistence kolegy začal stahovat kalhoty a poté ho osahávat. Na některých záběrech, které vyšly v chorvatském tisku, je dokonce vidět, jak herec rukou zajíždí mladíkovi mezi půlky.

Zasahovala policie

Páteční večírek se neobešel ani bez policejního zásahu. Muži zákona dorazili do baru kolem třetí hodiny ranní poté, co slavná hollywoodská hvězda nechtěla s ponocováním skončit. "Spaceyho to absolutně rozčílilo a oháněl se tím, že on - slavný herec, může slavit i mimo otevírací dobu klubu. Když tím u strážců zákona neuspěl, začal je slovně napadat, stejně jako přítomné hosty," uvedl chorvatský portál Vecernji.hr.

To však není jediný Spaceyho útok, kterého se na Hvaru dopustil. Před tím, než stačil do klubu dorazit, měl konflikt s jedním z bulvárních fotografů, kterému se snažil odcizit jiné pořízené fotografie. Marně.