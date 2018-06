Johnny Depp si uřízl ostudu, na předávání cen přišel opilý

Jen co kamery zaostřily na Johnna Deppa, který přišel předat cenu za dokument Supermensch: The Legend of Shep Gordon, bylo jasné, že není všechno v pořádku. Házel hlavou, v nohách měl nestabilitu a všichni trnuli, co z něj nakonec vypadne.

„To je nejdivnější mikrofon, jaký jsem kdy v životě viděl,“ blábolil opilý herec, jehož nepřítomné pohledy byly všeříkající. Rázem bylo jasné, že to Depp s alkoholem jednoznačně přepískl. Lidé v sále se sice smáli, o ničem jiném se ale v kuloárech celý večer nemluvilo.



Opilý Johnny Depp a producent oceněného dokumentu Shep Gordon.

„Nejsem v tomhle směru zrovna talent. Podívejte, hodlám vám tohle přečíst,“ říkal herec ve chvíli, kdy se chystal číst text o hvězdě dokumentu, producentovi Shepu Gordonovi.

„Mám opravdu velké štěstí, že patří do mého života. Je to někdo, koho považuji za skvělého kamaráda, velmi loajálního přítele. Takže ten film musíte vidět,“ dodal na závěr Johnny Depp a odpotácel se z pódia.