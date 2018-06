Opilý Depardieu pohoršil cestující v letadle, vyčural se do uličky

15:56 , aktualizováno 15:56

Francouzský herec Gérard Depardieu se postaral o rozruch na lince z Paříže do Dublinu. Když chtěl jít na záchod a letuška mu to nedovolila z bezpečnostních důvodů, herec se postavil a vyčural se do uličky mezi sedadla. Podle některých cestujících byl opilý.