Opilý David Hasselhoff opět zkolaboval ve svém domě

Zdravotníky o půl čtvrté odpoledne zavolala hercova sedmnáctiletá dcera. "Hayley zavolala své matce Pamele, že je David extrémně opilý. A jedna z Pameliných kamarádek pak zavolala pohotovost, lékaři přijeli do jejich domu v Encinu a odvezli ho do nemocnice," uvedl podle agentury Famous blízký rodinný přítel.

Mluvčí rychlé záchranné služby potvrdil, že hvězdu seriálu Pobřežní hlídka odvezl do nemocnice, ale odmítl prozradit, proč byli lékaři na pomoc přivoláni. Ještě v noci prý ale sedmapadesátiletý Hasselhoff nemocnici v tichosti opustil.



K podobné situaci ale nedošlo poprvé. Ve stejném stavu objevila Hayley svého otce začátkem května. "To už je posedmé za posledních pár let, co byl převezen do nemocnice s otravou alkoholem," uvedl svědek ze sousedství.

Hasselhoff, který se vedle herectví věnoval i zpěvu, se v posledních měsících zhlédl především v kariéře svých dcer, kráčejících v jeho šlépějích. Osmnáctiletá Taylor Ann a šestnáctiletá Hayley Amber založily vlastní pěvecké duo s názvem The Hoff Drops.

Hrdý otec, jehož hit Jump In My Car se v roce 2006 držel na třetím místě britské hitparády, sehnal dívkám autory písní a zaplatil jim i studio. Přestože se je snaží propagovat a rád by jim dělal i manažera, dcery nejsou z jeho péče nadšené a příliš se jim nezamlouvá ani název kapely. Nyní se pod dohledem svého otce chystají natočit první klip.