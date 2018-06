Opilému Marešovi vyhazov nehrozí. Je totiž hvězdou, tvrdí kolegové z branže

Oslovili jsme několik předních mediálních odborníků i lidí, kteří zastávají post programového ředitele rozhlasové stanice. Někteří se do diskuse na téma "opilý moderátor v éteru" odmítli z taktických důvodů zapojit, jiní se za svůj názor postavili.

V jednom se ale shodli všichni. Kdyby nešlo o Leoše Mareše, muže, který si vybudoval pověst nejvyhledávanějšího českého moderátora, incident by s největší pravděpodobností skončil výpovědí.

"Myslím, že vedení Evropy 2 se zachovalo adekvátně. Prostě vytěžilo z celé věci super PR. Takže jaké tresty? Jen houšť. Nicméně já osobně bych to viděla takto, místo další dovolené Leoše v Carevu či Dubaji by to chtělo teď hned měsíc u Apolináře. Následovníci docenta Skály s tím mají skvělé zkušenosti. Lepší než pokuta či pětadvacet na zadek," říká programová ředitelka pražského rádia City Barbora Lukášová, která by podobnou záležitost řešila u svých podřízených nekompromisně. "První kolo by byla pořádná pokuta a to druhé prostě konečná, vystupovat," zdůrazňuje.

Šéf Evropy 2 Petr Vladyka Marešovi výpověď téměř jistě nepřipraví. "Je to průšvih, jasné pochybení, takové věci by se v éteru dít neměly, ale jak budeme celou věc dál řešit, teprve zvážíme. V tuto chvíli to ještě nevíme, ale i tak ji chceme vyřešit systémově, za zavřenými dveřmi," objasňuje Vladyka.

Jak to vidí čtenáři? Téměř deset tisíc čtenářů iDNES.cz by Leoše Mareše potrestalo nekompromisně - výpovědí. Vyplývá to z ankety, v níž jsme se ptali: Měl by Leoš Mareš po svém pátečním výstupu skončit na Evropě 2? Opačný názor měly téměř dva tisíce lidí (více zde).

V případě celoplošných rozhlasových stanic platí, že do ranního vysílání se dostávají ti nejlepší. Pro rádio se jedná o hlavní vysílací čas, se kterým se propojuje i zbytek programu. Ukvapené závěry po nepříjemných incidentech s klíčovými hlasy stanice by tak byly kontraproduktivní.

"Já si myslím, že je to individuální. A míra tolerance k podobným deliktům je přímo závislá na míře důležitosti moderátora pro dané rádio," potvrzuje pravidlo Jiří Körber, programový ředitel Rádia Impuls. "V tomto konkrétním případě bych proto jako řešení viděl laskavou prosbu na Patrika Hezuckého, aby to příště vydržel a z vysílání neodcházel, protože tím Leoše hrozně rozzlobil," dodává s úsměvem šéf nejposlouchanější stanice v Česku.

Hlavní aktéři celé události, tedy Leoš Mareš a Patrik Hezucký, považují celou věc za vyřešenou. Přestože pro oba byla značně nepříjemná, vypořádali se s ní tak, jak nejlépe uměli.

"Pro nás je to uzavřený. Není důvod to dál jakkoliv komentovat. Co se stalo, se stalo a jedeme dál," řekl iDNES.cz Leoš Mareš, který se Hezuckému omluvil v živém vysílání a očekávaným gestem tak svého kolegu vrátil do vysílání (více čtěte zde).