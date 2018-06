Opilá Paris prozradila těhotenství Christiny Aguilery

Las Vegas, neděle dvě hodiny ráno, to rozhodně není pravé místo ani čas na moudrá rozhodnutí. Zvláště pokud se jmenujete Paris Hiltonová. Ta totiž na party v klubu LAX ulovila mikrofon a prozradila to, co se Christina Aguilera se svým manželem snaží tajit už pár měsíců - zpěvaččino těhotenství.

"Gratulace té nejkrásnější těhotné ženě vůbec, Christině Aguileře. Jsi úžasná!" vypadlo z evidentně ovíněné Paris.

Celebritka v Las Vegas, kde se konaly ceny MTV Video Music Awards, předvedla také svůj nový účes. Měl být zřejmě malou ukázkou toho, jaká bude vizáž miliardové dědičky, až jednou oslaví padesátiny.

"Aguilera, která nikdy nepotvrdila, že je těhotná, tam chvíli stála jako opařená. Její přátelé se tvářili vyjeveně a ona nakonec jen v klidu usedla a položila hlavu na rameno svého manžela Jordana Bratmana," uveřejnil server People.com.

"Rychle se ale vzpamatovala a oba vybuchli smíchy, jakmile návštěvníci klubu začali nadšeně tleskat," dodal magazín.