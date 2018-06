Opičáka bych ze sebe nikdy neudělal

Emil a Monika byli opravdu super

"Řekl bych, že tihle dva se překonali opravdu hodně. Nejvíc mě překvapil Emil. Skočit padákem, to muselo být opravdu dost silné kafe. Koukat pod sebe z letadla a tam jen prázdno určitě není nic příjemného. Stejně tak, když Monika skákala do krabic a nikde žádné jištění.

Ale obdivuji všechny. Určitě bych rád zkusil všechno, čím museli projít. Je to něco jiného, než když se člověk rozhodne sám něco překonat nebo to dostane jako dárek. Navíc je vzbudili brzy ráno a odvezli někam do neznáma. Zvlášť by mě lákala chůze po žhavých uhlících, kterou prošel Jindra. Ale přiznám se, že se v tomto mám rád a zřejmě bych do ničeho nakonec nešel. Nechtěl bych si nějak ublížit, na to se mám, znovu opakuji, hodně rád. Kdo ví ale, jak by to dopadlo, kdybych byl na jejich místě.

S říďou mě zklamali

Když se v úterý večer objevil ve dveřích ředitel Primy Martin Dvořák, tak mě všichni překvapili. Opravdu mě hrozně zklamali, že ho nepoznali. Poznal bych ho hned, je to docela známá tvář. Vladko ho bral jako skutečného soupeře, který ho zase vrátil ve hře minimálně o týden zpět. Jeho reakce byly opravdu "síla", než zjistil, o koho jde. Michal je z Prahy a přeci jen je více obeznámený s médii. Asi tušil, o koho se jedná, a proto byl velmi klidný a hrál dál svoji hru sebejistého člověka.

Z Japonců a ZOO do blázince

Takto zvenku působila čtvrteční návštěva Japonců skutečně velmi vtipně. Exkurze s průvodcem, při které dostáli povědomí, které u nás mají. Fotografování a natáčení dokonce osobních věcí v zásuvkách, které byly jako vše ostatní opravdu "zajímavé", musely uvnitř způsobit hotové psycho. Představte si, že se vás přijde do bytu někdo prohlížet a fotit. To je šílené!

A to nemluvím o ZOO. Postavit tam mříž a pouštět na prohlídku lidi zvenku, tak to je už opravdu síla. Byl jsem se tam za nimi také podívat a viděl jsem, jak jsou z toho většinou přešlí. Obrazně si pražská ZOO otevřela další pavilon, ale za jakou cenu? To bych raději přispěl penězi, ať si ho skutečně postaví, než že tam ze sebe museli dělat opičáky. Na jejich místě bych se toho neúčastnil a opičáka bych ze sebe neudělal.

Jindříška strefil možná Amor

Dlouho jsem si myslel, že Jindra s Monikou jen tak blbne, aby si jí získal a třeba u ní našel sexuální vyžití. Ale po dnešku to vypadá, že přeci jen k ní začíná cítit něco víc. Na fotku by přeci jen každý nežárlil. Možná se chce vyrovnat Sašovi a získat i její city pro sebe. Monika do toho ale nepůjde, protože do Saši se hodně zamilovala a trvá to určitě dál."