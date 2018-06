Opět dokonalá Průšová volila Miss

FOTOGRAFIE ZDE

Ve čtvrtek večer se o tom přesvědčili diváci na charitativní akci Miss volí Miss, kde zasedla v porotě společně i s Dianou Kobzanovou, která operaci postoupila s ní. - více zde

S nimi o nejhezčí dívce rozhodovaly ještě miss Lucie Váchová, Klára Medková a Radka Kocurová. Nositelky titulů miss a vicemiss České republiky se ujaly nezvyklých rolí, sledovaly módní přehlídku luxusního prádla Beaty Rajské i dalších disciplín, jimiž musely projít soutěžící dívky.

Za nejkrásnější - Miss Motorsport - zvolily královny devatenáctiletou Dominiku Hužvárovou z Havířova, druhá byla Iveta Malá z Vysokého Mýta a třetí Tereza Jirousková z Mladé Boleslavi. Vítězka získala skútr.

Na závěr večera, během kterého vystoupili například Tereza Kerndlová s otcem Ladislavem, Zuzana Norisová, či jeho moderátoři Sabina Laurinová a Pavel Poulíček, se ještě konala dražba oblečení českých Královen krásy, které do ní věnovaly například čepici, sukně, šálu... Vydražené peníze dostali v podobě stotisícového šeku rodiče Lucinky Šimrové, kterou loni autem srazil lékař v areálu vinohradské nemocnice. Rodiče hodlají vytěženou částku vynaložit na lázně a rehabilitaci dcery.

Lucinka si nehodu nepamatuje

Podle ředitele soutěže Tomáše Vavřínce část peněz, které Lucinčiným rodičům předal, byla vydražena a zbytek doplnil z vlastních prostředků. "Sedmnáct let jezdím po silnicích a viděl jsem spoustu dopravních nehod. Byl bych moc rád, aby ty peníze Lucince alespoň trochu pomohly," řekl.



"Celá akce je velké překvapení. Znamená to pro nás hrozně moc. Hodně nám to pomůže," řekla matka zraněné holčičky Marta Šimrová. Dcera si prý nehodu moc nepamatuje. "Dnes už je celkem v pořádku. Uvědomuje si ale, že nesmí moc skákat," uvedla.

Lucie utrpěla loni v červnu při nehodě těžká zranění hlavy, vnitřních orgánů a nohy. Při plastických operacích jí lékaři transplantovali kůži na čtvrtinu povrchu těla. V nemocnici strávila tři měsíce. Lékaři, který ji autem srazil, naměřili policisté v krvi 3,28 promile alkoholu. Obžaloba ho viní z těžké újmy na zdraví a ohrožení pod vlivem návykové látky. Hrozí mu šest měsíců až pět let vězení. Marta Šimrová soudí, že se vyšetřování zbytečně moc protahuje.