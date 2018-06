Operovaný Troška slavil narozeniny pyšně, jeho filmy uvidí New York

"Cítím se fantasticky, jakoby nic nebylo," řekl iDNES.cz oslavenec Zdeněk Troška, který narozeniny prožil na pražské Občanské plovárně, kde se tradičně konají filmparty. Ta květnová stylově patřila režisérově Čertově nevěstě, v níž si zahrála i Sabina Laurinová.

Kromě toho, že svůj velký den mohl prožít po boku kolegů a přátel od filmu, největší radost mu stejně udělalo pozvání do New Yorku, kam zamíří letos na podzim i se svými snímky. "Tu nabídku jsem dostal právě dnes (18. května), takže je to ještě čerstvé. Ale budu prezentovat kolekci svých filmů, z čehož mám velkou radost. Uvidí je jak Češi žijící v New Yorku, tak Američani, kteří jsou na moje filmy zvědaví," dodal režisér.

Zdeněk Troška a Alexander Hemala

Že v posledních týdnech podstoupil dvě operace, by v jeho výrazu hádal málokdo. Rekonvalescence probíhá bez komplikací, i když za to může brzký příchod na operační sál.

"Všechno začalo před šesti lety, když mi objevili pupeční kýlu. Udělal jsem si ji, když jsem bokem zvedal nějaké těžké bedny. Šel jsem s tím k doktorovi, který zákrok odložil, protože mě nic nebolelo. Jenže se to zase vrátilo ve chvíli, když jsem nakládal nějaké stromky a větvě. Navíc jsem hnul žlučníkovým kamenem, o kterém jsem ani nevěděl. Jeden mi posunuli do zažívacího traktu, druhý vytáhli ven pusou, a protože mi pan doktor ze strakonické nemocnice řekl, že žlučník bude zlobit dál, oba zákroky jsem podstoupil najednou," vylíčil zdravotní peripetie Zdeněk Troška.

Z natáčení pohádky Čertova nevěsta

Na filmparty mimo jiné vzpomínal na natáčení pohádky Čertova nevěsta, které by si ani v hloubi duše nedovolil nazvat prací.

"To nebyla práce, to byla radost s partou fantastických lidí. Někdo bývá z natáčení unavený, ale mě nabíjí obrovskou silou. Je to hodně inspirativní práce. Vždycky pak přijdu na hotel, vysprchuju se a hned usnu. Jsem skutečně člověk, který se dotkne postele a spí. Mám to tak celý život," dodal nenapravitelný optimista Zdeněk Troška.

Přehlídka plavek na Filmparty na Občanské plovárně

Filmparty věnovanou pohádce Čertova nevěsta na pražské Občanské plovárně zpestřila módní přehlídka plavek. V roli modelek se představily Lucie Smatanová či Romana Pavelková. Zpovzdálí je sledovaly i jejich kolegyně Aneta Vignerová či Dominika Mesarošová.