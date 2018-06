Opatrný coming out ministra Slamečky: Netajím, že jsem gay

Co o něm řekli Odborář Jaromír Dušek "Homosexuál Žaluda drží s homosexuálem Slamečkou, homosexuál Slamečka má vazby na homosexuála Nováka. A na ministerstvu dopravy je těch homosexuálů natahanejch tak dvacet a ve vedení drah tak třicet, a tihle lidé absolutně ovládají České dráhy. To mi věřte. Já tam chci založit spolek čtyřprocentní menšiny heterosexuálů, abychom měli rovné příležitosti. Můžu vám říct, že se tam bojím ohnout pro tužku na chodbě." Mirek Topolánek "Třeba Gusta, můj kamarád Gusta Slamečka s Honzou spolu žijou. A protože jsem ještě v době, kdy jsem neměl kam chodit s Luckou, tak jsme si půjčovali jejich byt a kolikrát to přišlo i divný... Jako v tomhletom já nemám absolutně žádný problém...

...Gustav Slamečka, když jde opravdu do tuhého, opravdu do tuhého, tak jako ministr mám pocit, že uhne. A to ten Fischer prostě je Žid není to gay, a ten uhne ještě dřív. To přeci nesouvisí, s tím, že je gay, to souvisí s jeho charakterem, to nesouvisí s tím, že je gay."