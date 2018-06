Opálená Pawlowská ohromila dekoltem i filmem o zoufalkách

"Máme několik tipů, ale zatím jsme se ještě ani na jednom neshodli. Má to být žena od pětatřiceti do čtyřiceti let, škála je tedy široká. Tipy jsou od Ivany Chýlkové po Terezu Brodskou," říká spisovatelka a scenáristka.

Znám zatím není ani režisér filmu, i když jistá konkrétní jména ve hře jsou. "Záleží na producentovi, na tom se musíme domluvit s ním," uvádí.

O peníze na film se i přes finanční krizi bát nemusí. Vzhledem k tomu, že sám s projektem přišel, doufá, že je to silný producent. Odpočatá na další práci je Pawlowská dostatečně. Síly totiž nabírala na řeckém ostrově Kefalonie.

Poměrně unavená ovšem dorazila po návratu na letošní festival do Karlových Varů. "Vstávala jsem na letadlo ve čtyři ráno, doma jsem jen vybalila mokré ručníky a jsem tady. Teď doufám, že mě svlaží večírky," směje se Pawlowská.

Na jeden hned vyrazila, na terase Edenu totiž uspořádala večírek Česká televize. Byl ve stylu black and white. Černobílý outfit měla mimochodem připravený ještě dříve, než si na pozvánce přečetla poznámku o předepsaném oblečení.

Ester Janečková Jiří Janeček

"Jsem asi s televizí tak spjatá, že jsem to nějak vytušila," směje se Pawlowská. Na večírek dorazila s partnerem Karlem Czabanem a povídala si s Alešem Ulmem nebo s Ester Janečkovou. Možná se jim pochlubila, že brzy vyjde její nová knížka s názvem Když sob se ženou snídá. Název vyšel z obsahu knihy, která se inspiruje její cestou po Finsku a seznámení s Laponci.