Fanynky pláčou, One Direction si chtějí dát roční pauzu

Mladé fanynky skupiny One Direction stíhá jedna rána za druhou. Nejdřív odešel Zayn Malik, potom Louis Tomlinson oznámil, že bude mít dítě a teď celá skupina ohlásila roční pauzu, což podle hudebních publicistů znamená faktický rozpad kapely.

„Kluci jsou spolu už pět let, což je neuvěřitelná doba na boyband. Plně si zaslouží mít aspoň rok na to, aby mohli pracovat na svých projektech. Rozhodně mezi nimi není žádná zlá krev a všichni stojí stoprocentně za tímto rozhodnutím,“ řekl zdroj listu The Sun.

Kapela, která vznikla uměle během soutěže talentů X Factor v roce 2010, prý naposled vystoupí 31. října v britském Sheffieldu a turné se svou pátou deskou už nepojede. Mluvčí kapely však tyto zprávy zatím nepotvrdil.

Mrzel by vás rozpad skupiny One Direction?

Hlasování skončilo Čtenáři hlasovali do 0:00 27. srpna 2015. Anketa je uzavřena. Ne 451 Ano 404

O pauze mluvil nedávno i člen One Direction Liam Payne v rozhovoru pro Free radio. „Víte, myslím, že všichni potřebujeme teď trochu volna, abychom si sedli, zastavili a pobrali všechny ty úžasné věci, co se nám staly,“ řekl. Sám prý chce trávit víc času doma a psát hudbu pro jiné umělce.

Harry Styles má prý nakročeno k velké sólové kariéře a zájem o něj má společnost Sony. Otevírají se mu i dveře do Hollywoodu, protože s ním chce pracovat producent Harvey Weinstein. Dostal už konkrétní nabídku na roli, ale musel ji kvůli turné odmítnout.

Harry Styles ze skupiny One Direction (2012)

Louis Tomlinson se chce věnovat hlavně rodině, ale šušká se i o jeho účasti coby porotce v dalším britském X Factoru.

Niall Horan se zase spřátelil s dalším idolem teenagerů Justinem Bieberem, s nímž píše nové písně.

One Direction dal dohromady producent Simon Cowell. Jeho by tedy jejich rozpad měl mrzet nejvíc. Obávaný porotce hudebních soutěží už však utváří novou chlapeckou kapelu a natáčí o tom reality show.