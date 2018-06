Ondříček použil v reklamě 25 zvířat

Nejprve musel vybrat zvěř, pak zajistit u jejího dodavatele, kterým je specializovaná firma na práci se zvířaty ve filmu, její vycvičení a poté zabezpečit vybranou lokaci, ve které byly jednotlivé druhy odděleně nasnímány. Ve skutečnosti se totiž nikdy nepotkaly. Výsledný efekt je dílem techniky.

Tygr zůstal v kleci

„I když to ve finále vypadá jednoduše, byl to složitý proces,“ vzpomíná Ondříček, který měl do té doby zkušenosti pouze se psy a kočkami. Exotickou zvěř „režíroval“ poprvé. „Nejprve jsme natočili pana Fejka se šimpanzem a pak jsme na stejné místo postupně přiváželi další a další zvířata, přičemž některá z nich zabezpečovalo až třicet lidí,“ dodává. Tygra a nebezpečnou opici mandril však z klece ani nevypustili. „Točili jsme je v ateliéru, což znamenalo určit přesně úhel záběru, abychom je pak mohli do výsledného obrázku dobře zapasovat.“

Natáčení bylo náročné, trvalo celých pět dní. I proto, že některá zvířata nebylo možné přivézt na určené místo, dokud byly ve vzduchu cítit pachy jejich předchůdců. Výsledkem je třicetiminutový spot pro jednu z největších tuzemských bank. Ondříček, který naposledy uvedl v kinech celovečerní film Jedna ruka netleská, jich bude vytvářet celkem dvanáct.

Čtyři už jsou hotovy a jejich protagonisty jsou známé osobnosti - Petr Fejk, ředitel pražské zoo, Stanislav Bernard, generální ředitel pivovaru Bernard, olympionička Kateřina Kůrková a také režisér Jan Hřebejk. „Většinou točím s herci, pro které se sám rozhodnu, tentokrát šlo o osobnosti, které byly vybrány předem. Ale ta skladba byla velmi povedená. Všichni to jsou nesmírně pracovití a hlavně morálně čistí lidé. Strašně mi vyhovovali, a to byl také jeden z důvodů, proč jsem do toho šel,“ říká.

Syna do reklamy nepůjčí

Ve světě reklamy je Ondříček zaškatulkován jako režisér, jehož práce jsou temně laděny s prvky černého humoru. Poslední zakázkou má šanci názor změnit. Používá v ní teplé barvy včetně červené, kterou do té doby v reklamě záměrně opomíjel. Červený je balon, ve kterém vzlétne Bernard k oblakům, hala, v níž střílí Kůrková, Fejkův papoušek... Ke spotu s Kůrkovou musel najít holčičku, která by jí byla podobná a zahrála slavnou střelkyni, když byla malá. Práce s dětmi mu nevadí. „Používá“ je často. Nicméně svého zatím jeden a půl měsíce starého syna Rudolfa by do reklamy hned tak nepůjčil.

David Ondříček má na svém kontě desítky reklam pro tuzemské i zahraniční klienty. Díky nim se už podíval na mnohá místa světa - do New Yorku, do Thajska, Libanonu… Co se reklam týče, žádné zvláštní ambice prý nemá, ale byl by rád, kdyby se mu poštěstilo strávit pracovně delší dobu v Asii, kterou si oblíbil.

V květnu příštího roku by měl Ondříček začít natáčet podle scénáře Jaroslava Rudiše celovečerní film Grandhotel. Hlavní postavou příběhu je hotelový portýr Fleischman - samorost, který není schopný opustit své rodné město Liberec.