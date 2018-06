Ondřej z Pout hrál s Damonem

"Přehnaná sláva mě určitě netrápí. Můžu si sednout do hospody a jsem naprosto anonymní člověk. Nikdo na mě nekouká, lidé si na mě neukazují. Svým kolegům z Rodinných pout, představitelům Adama a Evy, úspěch přeji, ale jejich pozici jim nezávidím," řekl, ale hned přiznal, že jisté ambice má.

"Chtěl bych se prosadit, ale někde jinde než v Čechách."

První kroky k tomuto cíli už má koneckonců za sebou. Ke svým úspěchům si už může přičíst malou roli ve filmu Bratři Grimmové režiséra Terryho Gilliama, který by měl mít letos v Česku premiéru.

"Strávil jsem na place dvacet čtyři dní s hollywoodskými hvězdami takového formátu, jako je třeba Matt Damon nebo Heath Ledger. To byl nepopsatelný zážitek," prozradil Martin.

S herečkou bych žít nemohl

Pravděpodobně nejbližším Kavanovým kritikem je jeho přítelkyně Tereza, s níž chodí už přes pět let.

"Scény, v nichž se objevím, sledujeme s Terkou často spolu. Jejímu názoru věřím, je na něj spoleh. Za celou tu dobu, co jsme spolu, jsme spolu neměli žádný větší problém. Možná je to i tím, že naštěstí není herečka. S herečkou bych asi opravdu být nemohl. Jsou takové, jak to od nich žádá jejich profese, afektované, neupřímné a všechno hrají," podotkl Martin Kavan napůl z legrace.